Дипломат розповів, як у Канаді сприйняли погрозу Путіна "миттєвим ядерним ударом"

За словами посла, в Канаді звернули увагу на натяки російської сторони, щоб її усі "дуже боялися".

Посол Канади в Україні Роман Ващук заявляє, що в його країні спокійно сприйняли заяви президента РФ Володимира Путіна про миттєвий ядерний удар у відповідь у разі застосування ядерної зброї проти Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав журналістам, відповідаючи на запитання про ядерний шантаж Путіна.

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"Посольство Росії в Оттаві навіть твітнуло карикатуру, що ми б усі мали дуже боятися. Але ми спокійно сприймаємо", - сказав Ващук.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет "Сармат", які замінять вироблені в Дніпрі радянські ракети "Воєвода" (за кваліфікацією НАТО "Сатана"). Він заявив про миттєвий ядерний удар у відповідь у разі застосування ядерної зброї проти Росії або її союзників. За його словами, при вазі понад 200 тонн ракета має коротку активну ділянку польоту, що ускладнює її перехоплення засобами ПРО. Як сказав президент РФ, ракети "Сармат" "майже не обмежені щодо дальності, і системи ПРО будуть майже безглузді для боротьби з такими ракетами". Путін також представив відео випробування ракети, де моделюється удар в бік США. Крім того, він заявив, що крім комплексу "Сармат" наприкінці 2017 року відбувся успішний пуск новітньої крилатої ракети з ядерною енергоустановкою.