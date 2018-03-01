Путін лякає США "миттєвим" ядерним ударом у разі нападу на Росію

При цьому президент РФ закликав проводити переговори про оновлену колективну систему міжнародної безпеки та сталий розвиток цивілізації.

Президент Росії Володимир Путін заявив про миттєвий ядерний удар у відповідь у разі застосування ядерної зброї проти РФ або її союзників.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи з посланням до Федеральних зборів.

«Велике занепокоєння викликають деякі положення оновленого відбору ядерної стратегії США, в якому розширюються можливості зниження і знижується поріг застосування ядерної зброї. Кулуарно можна кого завгодно і як завгодно заспокоювати, але ми читали те, що там написано. А написано так, що воно може бути пущено у відповідь на звичайне озброєння або навіть на кіберзагрозу», - сказав Путін.

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Він зазначив, що у своїй військовій доктрині Росія залишає за собою право використовувати ядерну зброю тільки у відповідь на застосування проти неї або її союзників ядерної або іншої зброї масового ураження. Або у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено саме існування держави, додав президент.

«Все дуже чітко, ясно, конкретно. У зв'язку з цим вважаю за свій обов'язок заявити таке: будь-яке застосування ядерної зброї проти Росії або її союзників малої, середньої, та будь-якої потужності ми будемо розглядати як ядерний напад на нашу країну. Відповідь буде миттєвою і з усіма наслідками, що випливають», - наголосив Путін під оплески в залі.

За його словами, ні в кого не має бути на цей рахунок жодних сумнівів, тому необхідно сідати за стіл переговорів і думати про оновлену колективну систему міжнародної безпеки та сталий розвиток цивілізації.

"Ми завжди вам про це говорили", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп презентував оновлену Стратегію національної безпеки країни.

Згідно з документом, Росія і Китай можуть завдати шкоди або перешкодити американським інтересам.

"...Росія застосовує підривні заходи для ослаблення авторитету Америки в Європі, розхитуючи трансатлантичну єдність і послаблюючи європейські інституції та уряди. Вторгненням в Грузію і Україну Росія продемонструвала готовність порушувати суверенітет країн регіону. Росія продовжує залякувати своїх сусідів загрозливою поведінкою, такою як демонстрація ядерних намірів і передове розміщення наступального потенціалу", - йдеться у стратегії.

19 грудня в Кремлі назвали «імперською» нову стратегію нацбезпеки США, в якій демонструється небажання відмовлятися від «однополярного світу».