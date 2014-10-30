ЦВК опрацювала вже 99,49% електронних протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала вже 99,49% електронних протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах 26 жовтня.

Зокрема, згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті комісії, бар`єр у 5% долають шість партій: ”Народний фронт” набирає 22,16% голосів виборців, партія “Блок Петра Порошенка” - 21,82%, “Самопоміч” - 10,98%, “Опозиційний блок” - 9,4%, Радикальна партія - 7,44%, “Батьківщина” - 5,68%. Читайте такожВ Україні зафіксовано найнижчу явку на вибори за всю історію – 52,42%"Свобода" не потрапила до Ради, адже не подолала бар’єр у 5%: у неї лише 4,71% голосів.

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