Соціолог пояснив, чому "Свобода" має хороші показники екзит-полів, але не проходить до Ради

Різниця в показниках ВО "Свобода" за даними екзит-полів і даними обробки протоколів Центральною виборчою комісією не створена штучно.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив засновник Соціологічної групи «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) Ігор Тищенко.

"Річ у тім, що ми робили екзит-пол у 2012 році. Тоді "Свобода" за екзит-полами мала 12%, а за результатами виборів - 10%. Ми бачимо, що ситуація повторюється. Тоді пояснення ми знайшли в тому, що виборці "Свободи" більше бажають відповідати на запитання соціологів, ніж інші. Соцопитування - це добровільний процес, людина може відмовлятися, і за рахунок цих відмов можуть небагато відрізнятися соціологічні опитування від результатів виборів. Напевно, цього року така сама проблема. Це не вперше, це відбувається другі вибори поспіль, коли "Свобода" за даними екзит-полів одержує більше, ніж за даними ЦВК", - сказав він.

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Тищенко нагадав, що згідно з результатами соцопитувань до виборів, "Свобода" одержувала близько 4%, за екзит-полами вона одержала більш як 5,5%, а за даними ЦВК - 4,7%.

"Це пов'язано з тим, що люди деякі відмовляються брати участь в опитуваннях, вони не довіряють, бояться, є різні причини, але вони відмовляються, а виборці "Свободи" і "Самопомочі", навпаки, не бояться брати участь в опитуваннях, тому їх в опитуваннях більше виходить", - сказав Тищенко.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Міжнародного exit-poll, до Верховної Ради за результатами позачергових виборів проходили «Блок Петра Порошенка» - 22,2% голосів виборців, «Народний фронт» - 21,8%, «Самопоміч» - 14,2%, «Опозиційний блок» - 7,8%, Радикальна партія - 6,4%, ВО «Свобода» - 5,8%, ВО «Батьківщина» - 5,6%.

Після обробки Центральною виборчою комісією 90,02% електронних протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки голосування, 5-відсотковий бар'єр долають 6 партій: "Народний фронт" на виборах набирає 22,16%, партія “Блок Петра Порошенка” - 21,77%, “Самопоміч” - 10,96%, “Опозиційний блок” - 9,35%, Радикальна партія - 7,46%, “Батьківщина” - 5,7%. Результат "Свободи" - близько 4,7%.