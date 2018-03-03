Посол США в Україні нагадала росіянам перед виборами, що Крим – це Україна

Йованович нагадала, що після анексії Криму будь-які вибори, які проводилися Росією на півострові, не визнавалися міжнародною спільнотою.

Посол США в Україні Марі Йованович перед виборами президента Російської Федерації нагадала, що окупований Росією Крим – це частина України.

Читайте такожКоли саме Україна отримає "Джавеліни" поки точно сказати неможливо - посол СШАПро це посол сказала в інтерв'ю телеканалу "Прямий". Зокрема, її запитали, чи будуть США визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму, які відбудуться 18 березня, і чи будуть визнавати Володимира Путіна як законного президента, нагадуючи про проведення виборів на півострові.

"Я думаю, що як і зі всіма виборами в Криму - спосіб, в який ми трактували ці вибори в минулому, є таким, що ми не визнали їх", - сказала Йованович.

"Тому, як ми знали з самого початку, ми віримо і стверджуємо, що Крим – це Україна", - заявила посол.

Як повідомляв УНІАН, Всесвітній конгрес кримських татар закликав співвітчизників, які проживають на анексованому Росією українському півострові, бойкотувати вибори президента РФ.