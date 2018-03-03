Всесвітній конгрес кримських татар закликав бойкотувати вибори в анексованому Криму

Всі так звані "вибори", які проводять окупанти Криму, як і сама анексія, є незаконними і аморальними, йдеться в документі.

Всесвітній конгрес кримських татар закликав співвітчизників, які проживають на анексованому Росією українському півострові, бойкотувати вибори президента РФ, які відбудуться в Криму 18 березня 2018 року.

Про таке рішення Конгресу повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Рефат Чубаров у Facebook.

В опублікованому тексті звернення зазначається, що «російський театр абсурду на нашій батьківщині — в Криму, чия історія складається із славних і гідних сторінок, продовжує розігруватися у четвертий рік окупації».

Читайте такожДо Криму під час Майдану приїжджала делегація Путіна – Могильов«Виставу під назвою "вибори президента", яка традиційно відбувається в Росії, тепер на очах усієї світової громадськості буде показано на кримській сцені 18 березня 2018 року. Анексія нашої Батьківщини була незаконною та протиправною. І усі так звані "вибори", які проводять окупанти, як і сама анексія, є незаконними, протиправними і аморальними», - йдеться в документі.

Зазначається, що кримськотатарський народ став прикладом для цілого світу і завоював повагу завдяки своєму опору.

«Кримськотатарський народ, не відходячи ні на крок від норм права, демократичних принципів і ненасильницьких методів боротьби, не схиляв і не схилить голову перед окупантами та їхніми маріонетками. У цій боротьбі кримські татари пожертвували своїми життями, десятки людей зникли безвісти або утримуються в російських в'язницях, а лідери нашого народу перебувають у вигнанні. 64 наших співвітчизники знаходяться в тюрмах, і сто дітей з нетерпінням чекають звільнення своїх батьків», - наголошується в зверненні.

Як зазначено далі, кримськотатарський народ, чия історія сповнена прикладів боротьби з несправедливістю і безправ'ям, не беручи участі в цих виборах, дасть гідну відповідь окупантам.

«Всесвітній конгрес кримських татар закликає бойкотувати вибори президента РФ в Криму», - говориться в зверненні.