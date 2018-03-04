Поліція відпустила всіх затриманих в наметовому містечку активістів

За інформацією нардепа, підозрe пред'явили одному затриманому, колишньому бійцеві добровольчого батальйону "Донбас" Миколі Чудовскому.

Правоохоронці відпустили всіх активістів, затриманих у наметовому містечку під Верховною Радою в Києві. Про це у Facebook повідомив народний депутат від "Самопомочи" Єгор Соболєв.

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"Всіх 112 захоплених при нападі на табір руху "Визволення" активістів випустили з поліцейських ділянок. Повага всім поліцейським у Шевченківському та Печерському райвідділах, хто проявив людське ставлення до політичних в'язнів", – написав він.

За інформацією нардепа, підозра пред'явили одному затриманому, колишньому бійцеві добровольчого батальйону "Донбас" Миколі Чудовскому, який до війни на Донбасі був інструктором МВС з кульової стрільби.

"Йому інкримінують побиття п'ятьох спецназівців під Радою у вівторок", – уточнив Соболєв.

Раніше повідомлялося, що з самого ранку поліція у відповідності з рішенням суду повинна була проводити слідчі дії у наметовому містечку під Верховною Радою. Однак протестувальники почали чинити опір правоохоронцям. Відбулися зіткнення, в результаті яких, за інформацією руху "Вызволення", госпіталізовано 11 учасників протестної акції. Також повідомлялося, що в результаті зіткнень постраждали семеро поліцейських.

Зазначалося, що в результаті зіткнень правоохоронці затримали більше 100 осіб. Також повідомлялося, що в наметовому містечку мітингувальників вилучили 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" і 5 димових мін.