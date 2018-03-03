При зачистці наметового містечка біля Ради знайшли "залізний трон" Саакашвілі (фото)

Трон зроблений за подобою оригіналу з телесеріалу "Гра престолів".

У суботу, 3 березня, під час силового знесення наметового містечка біля Верховної Ради правоохоронці виявили "залізний трон" екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі.

Про це на своїй Facebook повідомив нардеп Антон Геращенко.

"В одному з наметів біля Верховної Ради, в ході огляду було виявлено "трон" Михайла Саакашвілі, зроблений за подобою оригіналу з телесеріалу "Гра престолів". Чим би дитя не тішилося", — написав він у повідомленні у соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 50 його мешканців. За словами заступника голови Нацполіції - начальник поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводяться за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

В Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій біля Верховної Ради правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» та 5 димових мін, а також затримали понад сотню осіб, які чинили спротив поліції.

Читайте такожСаакашвілі прокоментував знесення наметів під Радою і закликав на мирний Марш 18 березняУ свою чергу організатори наметового містечка - рух «Визволення» стверджують, що після штурму до лікарень доправлено 11 їхніх активістів. У них виявлено травми голови, численні переломи рук та ніг, а в одного, окрім переломів та забоїв, діагностовано внутрішній крововилив. Вони перебувають у міській клінічній лікарні Києва №17 та Олександрівській клінічній лікарні.

Нагадаємо, що 27 лютого біля ВР відбулися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки і хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак активісти почали кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю в бік правоохоронців. Було затримано 9 порушників правопорядку.