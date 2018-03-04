Україна стає однією з найбільш замінованих територій у світі - ООН

Також в ООН наголосили, що світ забув про гуманітарну кризу в Україні.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер закликала краще інформувати громадськість про щоденне насильство та умови життя на Донбасі.

Про це вона сказала на конференції, присвяченій гуманітарній кризі на сході України, яка проходила в Брюсселі, повідомляє Голос Америки.

"Ця криза розгорілася на подвір’ї Європи, але вона здебільшого забута світом", - підкреслила Мюллер.

Вона зазначила, що за даними ООН, понад 2530 цивільних загинули і 9 тисяч отримали поранення внаслідок воєнних дій на Донбасі. Пошкоджено тисячі будинків, сотні лікарень, шкіл і об'єктів водо- й електропостачання.

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"Незліченні угоди про припинення вогню не спрацювали, і саме через цю політичну неспроможність покласти край конфлікту 4,4 мільйона українців продовжують терпіти щоденні страждання", - сказала Мюллер.

За її словами, східна Україна швидко стає "однією з найбільш замінованих територій у світі".

Вона підкреслила, що щомісяця лінію зіткнення перетинає мільйон осіб і тисячі з них зіштовхуються з перешкодами в доступі до пенсій і соціальних виплат. Також 1,2 мільйона українців відчувають гострий брак продовольства.

Нагадаємо, в грудні 2017 року Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму.