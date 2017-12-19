Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо ситуації в окупованому Криму

Генеральна асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній республіці Крим і Севастополі (Україна)», "за" проголосувало 70 країн. Трансляція засідання ГА ООН відбувалася на сайті організації.

Читайте такожГенасамблея ООН розгляне сьогодні український проект резолюції щодо Криму"Проти" проголосувало 26 країн, "утрималося" - 76.

Раніше Постійне представництво України при ООН повідомило у Twitter, що в резолюції підтверджується, що між Україною і Росією існує збройний конфлікт.

Також у документі засуджується «ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство».

Висловлюється вимога, аби Росія виконала проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові. Висловлюється заклик, щоби російська окупаційна влада забезпечила на півострові освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Крім того, засуджується відсутність доступу до Криму для Моніторингової місії ООН з прав людини, незважаючи на відповідний мандат місії, а також міститься прохання підготувати другий тематичний звіт щодо Криму до кінця 72-ї сесії Генасамблеї ООН (вересень 2018 року), а також прохання інформувати 37-му сесію Ради ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Криму.

У резолюції відзначаються позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів та правозахисників, а також підтримка Україною ЗМІ та неурядових організацій, які були змушені тимчасово залишити українську територію.

В документі міститься прохання до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша координувати дії структур ООН з метою забезпечення імплементації положень цієї резолюції.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Третій комітет 72-ї сесії Генасамблеї ООН схвалив проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)». Українські дипломати після голосування відзначали, що, «незважаючи на величезний тиск з боку Російської Федерації», за документ проголосувала 71 держава, проти - 25, а 77 - утрималися.