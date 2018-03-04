У Росії назвали Волкера "спецпредставником США по зриву Мінських угод"

У РФ заявили, що заява Волкера про ліквідацію "ЛДНР" суперечить Мінськими угодам.

Після заяви спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера про необхідність ліквідувати створені РФ "ДНР" і "ЛНР" у Росії заявили, що це суперечить Мінськими угодами.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав голова Комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков, назвавши Волкера "спецпредставником США по зриву Мінських угод".

"Спецпредставник США по зриву Мінських угод Волкер вимагає ні багато ні мало ліквідувати ЛНР і ДНР. Забув, видно, що вони - частина Мінських угод. І без їх згоди ніяких миротворців на Донбасі не буде. При такому підході перспектива місії Волкера прагне до нуля", - написав Пушков.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Волкер заявив, що створені Росією окупаційні освіти «ДНР» і «ЛНР» на Донбасі повинні бути ліквідовані, оскільки не відповідають Конституції України.