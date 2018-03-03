Волкер: створені РФ «ДНР» і «ЛНР» мають бути ліквідовані - вони не відповідають Конституції України (відео)

Спецпредставник США наголосив, що ці новоутворення створила Росія задля маскування її ролі та зміцнення триваючого конфлікту.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що створені Росією окупаційні утворення «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі мають бути ліквідованими, бо не відповідають Конституції України.

Про це він заявив під час панельної дискусії в аналітичному центрі Hudson Institute, яка транслювалася на сайті установи.

Читайте такожВолкер: на підготовку виборів на Донбасі може знадобитися 6 місяців після розгортання миротворчих сил«Так звані «Луганська народна республіка» і «Донецька народна республіка» є утвореннями, які створені Росією з метою породження на місці політичної реальності задля того, щоб допомогти замаскувати роль РФ та зміцнити триваючий конфлікт, і вони повинні бути ліквідованими», - сказав Волкер.

«Не існує місця для них в українському конституційному устрої. Мінські угоди спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, і ці утворення мають зникнути», - наголосив спецпредставник США.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія «не проти» поставити окупований Донбас під міжнародний контроль, «але треба домовлятися з невизнаними республіками».