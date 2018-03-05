Аваков виправив декларацію: "згадав" про ще півмільйона гривень зарплати своєї дружини

Відповідно до нових даних, у 2017 році Інна Авакова отримала майже 850 тис грн зарплатні від Avitalia S.R.L.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав виправлену декларацію за 2017 рік. У порівнянні з попереднім варіантом, поданим 26 лютого, суму заробітної платні його дружини збільшено на півмільйона гривень.

Читайте такожНасіров показав декларації з доходом у 6 гривеньЯк повідомляє «Українська правда», оновлену декларацію оприлюднено в Єдиному державному реєстрі декларації. Відповідно до нових даних (декларація від 5 березня), у 2017 році Інна Авакова отримала 847 871 гривень зарплатні від "Avitalia S.R.L". В попередній декларації, оприлюдненій 26 лютого 2018 року, сума зарплатні дружини міністра складала 304 124 гривень.

Дані кошти вказані як "заробітна плата, отримана за сумісництвом" від "Avitalia S.R.L".

Зазначається, що корпоративні права "Avitalia S.R.L" на 100% належать Арсену Авакову. Він також декларував дивіденди від цієї компанії.

Сумарний дохід дружини голови МВС, як зазначається, за рік становив 57 520 426 гривень. Більша частину з цих коштів - 55,8 млн гривень, Авакова отримала від продажу частки телеканалу "Еспресо".

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 26 лютого оприлюднив електронну декларацію за минулий рік. 2017-го він заробив трохи більше мільйона гривень.