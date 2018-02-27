Декларація Авакова: за рік заробив трохи більше мільйона гривень, дружина - майже 57 мільйонів

Аваков оприлюднив електронну декларацію за 2017 рік, вказавши, зокрема, що є власником картини Пікассо, а також колекцій зброї, монет та вина.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив електронну декларацію за минулий рік. 2017-го він заробив трохи більше мільйона гривень. Його дружина Інна - в 52 рази більше, майже 57 млн грн.

Як передає ТСН, зарплата міністра за минулий рік склала 710 тис. 99 грн, тобто в середньому - 59,1 тис. грн щомісяця. Ще 76,8 тис. грн - роялті. 295 тис. грн - проценти від вкладів в "Ощадбанку".

Читайте такожСуд звільнив фігуранта справи про "рюкзаки Авакова" від відбування покарання - ЗМІЗарплата дружини Авакова склала 291 тис. грн - у середньому 24,3 тис. грн щомісяця. Основне місце роботи - ПАТ "Інвестор". Ще 304 тис. грн на рік вона отримала, працюючи за сумісництвом в чоловіковій італійській компанії Avitalia s.r.l. Ще Інна Авакова отримала майже 568 тис. грн процентів від вкладів в "Ощадбанку". Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав склав 55 млн 812 тис. 874 тис. грн - компанія Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) придбала в неї частку телеканалу "Еспресо".

Кошти Авакови тримають на рахунках в державному "Ощадбанку" та приватному "Райффайзен Банк Аваль". У міністра на рахунках загалом - 1 млн 365 тис. грн та майже 183 тис. доларів. У дорогоцінних металах - на 200 тис. грн. У дружини на рахунках - 1 млн 191 тис. грн, 3373 євро та 2 млн 185 тис. доларів. Ще в дружини відкритий рахунок в італійському банку Banca Popolare del Frusinate - там розміщено 1 млн 459 тис. 960 євро.

Готівкою Авакови тримають 165 тис. грн, 45 тис. доларів, 81,2 тис. євро, 1,9 тис. канадських доларів, 96 тис. японських єн.

В Авакова є дві квартири в Харкові - на 657,9 кв. м та 70,9 кв. м. Ще одна квартира на 55,4 кв. м - у Чугуєві. У Києві міністр винаймав готельний номер на 77,6 кв. м.

У міністра та його дружини є дві земельні ділянки по 12 соток кожна в селі Коробочкине Чугуївського району.

Міністр також задекларував ціннісні картини, в тому числі роботу Пабло Пікассо, ікони, годинники, колекції монет (у тому числі золотих) та поштових марок, до 800 пляшок колекційного вина з різних країн, дорогі меблі, статуетки, бібліотеку на 8,1 тисячі книжок, друкованих видань та журналів XVIII-XXI століть, колекцію холодної зброї з 9 одиниць тощо.

У дружини Авакова є чотири шуби - з хутра соболя та норки, каракуля. Вона також власниця дорогих сумок, кольє з використанням діамантів з білого золота, золотих перстнів з діамантами, коштовним камінням, сережок та намиста з перлинами і дрібним коштовним камінням, підвіски, чорного діаманта 4.85 BLK DEA, інших діамантів тощо.

Міністр є власником 12 акцій ПАТ ФК "Металіст". Також на нього зареєстрована італійська компанія Avitalia s.r.l. (вартість у грошовому вираженні - 8,8 млн грн). Аваков також є кінцевим бенефіціарним власником двох кіпрських компаній - Ulisse Management Limited та Fontana Management Limited.

Міністр зареєстрував авторське право на книжку "Ленін з нами?" трьома мовами - українською, російською та англійською.

Як повідомляв УНІАН, Юлія Тимошенко не вказала у декларації бізнес чоловіка у Чехії.