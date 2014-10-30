Богомолець, Пинзеник і Гройсман можуть увійти до складу нового Кабміну

На посаду віце-прем'єра або спікера Верховної Ради розглядається кандидатура Володимира Гройсмана. Про це повідомляють джерела "Української правди".

За їхніми словами, кандидатури розглядалися під час консультацій щодо створення коаліції в Раді восьмого скликання.

Крім того, на посаду спікера ВР розглядається кандидатура Юрія Луценка.

На посаду міністра охорони здоров'я розглядають кандидатуру Ольги Богомолець.

Читайте такожЯценюк хоче формувати Кабмін за прикладом Європейської комісії

На посаду міністра економіки - Віктора Пинзеника.

На посаду міністра соціальної політики розглядають кандидатуру Павла Розенка.

Міністерство аграрної політики може очолити Анатолій Матвієнко.Також його кандидатура розглядається на посаду голови Івано-Франківської ОДА.

За інформацією джерел видання, Порошенку також вдалося домовитися про входження у фракцію його Блоку близько 20 мажоритарників-самовисуванців.

Читайте такожУ новому Кабміні планують створити нову посаду віце-прем'єра з євроінтеграції

У той же час, Павло Розенко вже спростував інформацію про своє можливе призначення на своїй сторінці у Facebook.

"Інформація про "розглядання" моєї кандидатури на посаду міністра соцполітики - м'яко кажучи "не відповідає дійсності"! Розумію, що в період "коаліціади" ЗМІ просто переповнені будуть різноманітними складами Кабміну. Тому відразу упереджую появу мого прізвища у будь-яких подібних списках!", - зазначив він.