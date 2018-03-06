Апеляційний суд Києва відмовився відсторонити Труханова від посади мера Одеси

Труханова підозрюють у незаконному заволодінні майном під час купівлі одеською міськрадою приміщення заводу «Краян».

Апеляційний суд Києва 6 березня відхилив скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення суду першої інстанції щодо невідсторонення Одеського міського голови Геннадія Труханова від займаної посади. Про це повідомляє прес-служба суду.

Читайте такожАпеляційний суд залишив запобіжний захід меру Одеси Труханову у вигляді особистої поруки"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 27 лютого 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу прокурора – без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого детективи Національного антикорупційного бюро і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема й міському голові, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

15 лютого Труханову, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем під час купівлі міськрадою приміщення заводу «Краян», Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.

27 лютого Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про тимчасове відсторонення Геннадія Труханова від посади міського голови Одеси.