Суд відмовився відсторонити Труханова з посади мера Одеси

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про тимчасове відсторонення Геннадія Труханова від посади міського голови Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, своєю чергою прокурор Віталій Кравець заявив, що САП подаватиме апеляцію на це рішення суду.

“Ми не в захваті від цього судового рішення. На 99%, скоріше за все, ми подамо апеляцію, повторимо свої доводи, щоб схилити шальки терезів на свою сторону”, - сказав Кравець.

Також він додав, що Труханов, перебуваючи на посаді, може знищити або підробити документи, оскільки розслідуються правопорушення, скоєні в Одеській міській раді, він може впливати на свідків, якими є його підлеглі, — працівники апарату міськради і може перешкоджати розслідуванню провадження іншим чином.

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Як повідомляв УНІАН, 13 лютого детективи Національного антикорупційного бюро і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема й міському голові, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

15 лютого Труханову, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем під час купівлі міськрадою приміщення заводу «Краян», Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.