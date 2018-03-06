Собчак попросила у посольства України дозволу на в'їзд у Крим

Собчак відповіла на питання про те, чи збирається вона як кандидат в президенти РФ з'їздити в Крим.

Кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак звернулася до посольства України за дозволом на поїздку в Крим.

Про це вона повідомила в прямому ефірі радіостанції «Ехо Москви».

«Я направила листа в посольство України. Якщо я поїду в Крим, то тільки через Україну. Якщо я отримаю дозвіл на цей в'їзд, я поїду туди», — сказала Собчак.

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Так вона відповіла на питання, чи збирається вона як кандидат в президенти РФ з'їздити в цей регіон.

Як повідомляв УНІАН, Собчак у жовтні 2017 року заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український. При цьому вона вважає, що в разі повернення окупованого Криму Україні в Росії почнеться громадянська війна.

«Ситуація з Кримом вже відбулася, і будь-який політик, який скаже, що просто повернемо це Україні, обманює. Це неможливо, це популізм... Ось Росія каже: Крим тепер не наш, з Донбасу ми йдемо. Що буде далі? Настане громадянська війна. На мій погляд, це очевидно», - вважає вона.