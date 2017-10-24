Собчак назвала Крим українським з точки зору міжнародного права

Російська телеведуча Ксенія Собчак заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український. Про це вона сказала на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

"Я відповім прямо те, що дійсно думаю на цю тему, я не буду ухилятися й уникати цього запитання. З точки зору міжнародного права Крим - український. Крапка. Далі давайте розмовляти", - сказала Собчак.

При цьому, за її словами, що буде далі та як триватиме життя в Криму - "дуже важливо, тому що вони завтра повернуться в Україну, там дійсно величезна кількість російських людей, які це дійсно підтримують".

Собчак наголосила, що "ми (Росія) порушили наше слово, ми порушили Будапештський меморандум 1994 року, ми обіцяли й цю обіцянку не виконали".

Вона зауважила, що "це велика проблема", і ця тема буде активно обговорюватися в ході її президентської виборчої кампанії, щоб "шукати якісь виходи".

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Як заявила Собчак, Україна - найважливіший партнер Росії, і домогтися покращення відносин - "найголовніше завдання". "Для Росії і України слід відновити нашу дружбу за будь-яку ціну", - впевнена вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Собчак оголосила про свою участь у виборах президента РФ.

Чергові вибори президента РФ пройдуть 18 березня 2018 року - в четверту річницю анексії Криму. Виборча кампанія повинна стартувати в грудні 2017 року.