У посольстві України спростували прохання Собчак щодо дозволу відвідати Крим
У Посольстві України в Росії спростували заяву кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак, яка заявила про звернення в дипмісію за дозволом відвідати тимчасово окупований Крим.
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили у посольстві.
«Ні, ми жодних листів або звернень від Собчак не отримували», - сказав високопоставлений український дипломат, відповідаючи на запитання УНІАН.
Читайте також"Це факт медичний": Собчак нагадала росіянам про приналежність Криму (відео)
Раніше сьогодні Собчак в ефірі радіостанції «Ехо Москви» заявила, що направила до Посольства України в РФ листа з проханням поїхати до анексованого Криму.
На запитання ведучого, чи збирається вона їхати до Криму напередодні президентських виборів, Собчак відповіла, що поїде, але хоче в'їхати з території материкової України.
"Я вже направила листа у Посольство України, чекаю відповідь. Якщо й поїду в Крим, то тільки з території України. Вважаю, що так правильно буде", - сказала вона.
На уточнювальне запитання, навіщо їй дозвіл України, адже там "російські виборці", Собчак відповіла, що в Криму планує поспілкуватися з "різними людьми", в тому числі і з кримськими татарами, які не задоволені ситуацією, що склалася на півострові.
Після цього ведучий заявив, що крім кримських татар у Криму багато інших людей, які "хотіли приєднатися до Росії".
"Що ти їм скажеш, йдіть назад в Україну?" - запитав він.
"Ні, я їм цього ніколи не говорила і не скажу. Хоча від мене багато хто чекає, що ми повернемо Крим Україні. Але я такого ніколи не скажу, тому що я розумію, що є люди, і це теж правда, які хочуть бути в Криму, який є частиною Росії", - відповіла Собчак.