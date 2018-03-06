У посольстві України спростували прохання Собчак щодо дозволу відвідати Крим

В українській дипломатичній місії спростували заяву кандидата у президенти РФ Ксенії Собчак про звернення з приводу відвідування тимчасово окупованого півострова.

У Посольстві України в Росії спростували заяву кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак, яка заявила про звернення в дипмісію за дозволом відвідати тимчасово окупований Крим.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили у посольстві.

«Ні, ми жодних листів або звернень від Собчак не отримували», - сказав високопоставлений український дипломат, відповідаючи на запитання УНІАН.

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Раніше сьогодні Собчак в ефірі радіостанції «Ехо Москви» заявила, що направила до Посольства України в РФ листа з проханням поїхати до анексованого Криму.

На запитання ведучого, чи збирається вона їхати до Криму напередодні президентських виборів, Собчак відповіла, що поїде, але хоче в'їхати з території материкової України.

"Я вже направила листа у Посольство України, чекаю відповідь. Якщо й поїду в Крим, то тільки з території України. Вважаю, що так правильно буде", - сказала вона.

На уточнювальне запитання, навіщо їй дозвіл України, адже там "російські виборці", Собчак відповіла, що в Криму планує поспілкуватися з "різними людьми", в тому числі і з кримськими татарами, які не задоволені ситуацією, що склалася на півострові.

Після цього ведучий заявив, що крім кримських татар у Криму багато інших людей, які "хотіли приєднатися до Росії".

"Що ти їм скажеш, йдіть назад в Україну?" - запитав він.

"Ні, я їм цього ніколи не говорила і не скажу. Хоча від мене багато хто чекає, що ми повернемо Крим Україні. Але я такого ніколи не скажу, тому що я розумію, що є люди, і це теж правда, які хочуть бути в Криму, який є частиною Росії", - відповіла Собчак.