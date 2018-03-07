"Шизофренія": Клімкін різко відреагував на прохання Собчак відвідати Крим

Собчак заявила, що звернулася в посольство України за дозволом на поїздку в Крим.

Глава українського МЗС Павло Клімкін назвав наміри Собчак в'їхати в Крим через Україну, щоб проводити там кампанію для участі у нелегітимних виборах президента РФ "політичною шизофренією".

Про це міністр написав на сторінці у Twitter.

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"Мене все про Собчак і окупований Крим запитують, ніби інших тем немає. Дотримуватися українського законодавства для в'їзду в окупований Крим це, звичайно, позитив. Але законний в'їзд для ведення нелегітимної кампанії у нелегітимних виборах на окупованій території це точно шизофренія", - написав він.

"А щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати в Київ і зустрітися з Меджлісом, який визнаний у всьому світі і заборонений в окупованому Криму. Сподіваюся, пані Собчак на стороні цивілізованого світу", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що звернулася в посольство України за дозволом на поїздку в Крим. У той же час в посольстві України спростували прохання Собчак щодо дозволу відвідати Крим.