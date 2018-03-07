Суд залишив під вартою колишнього народного депутата Шепелєва

Суд відхилив скаргу сторони захисту на ухвалу щодо обраного запобіжного заходу Шепелєву.

Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва, який є фігурантом низки кримінальних справ, у тому числі й щодо державної зради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі суду.

Зазначається, що у вівторок, 6 березня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Шепелєва щодо обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 8 квітня.

«За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 лютого 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Олександра Шепелєва, – без задоволення», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Шепелєва 27 грудня 2012 року було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині та за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили до України.

Читайте такожЕкс-нардепа Шепелєва привезли до суду у касці й бронежилеті (фото, відео)

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, у зв’язку з чим його того ж дня повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва у Московській області. На підставі клопотання Генпрокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

За даними ГПУ, Шепелєв підозрюється в організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення; вчиненні державної зради.

8 лютого 2018 року Шепелєва затримали у Київській області співробітники СБУ. За даними правоохоронців, у екс-депутата було виявлено «посвідчення» співробітника так званого «міністерства державної безпеки ДНР».

10 лютого суд обрав Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року. Таким чином суд застосував щодо екс-депутата запобіжний захід, обраний 26 березня 2015 року.