Суд заарештував екс-депутата Шепелєва на 2 місяці

Суд прийняв рішення про застосування запобіжного заходу, обраного 26 березня 2015 року.

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнила клопотання Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату Олександру Шепелєву до 8 квітня 2018 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила слідчий суддя Ірина Литвинова.

"Ухвалою клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Шепелєва Олександра Олександровича 4 липня 1970 року народження, уродженця міста Горлівка Донецької області, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обраний згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 26 березня 2015 року", - заявила суддя.

Вона зазначила, що встановлено строк дії запобіжного заходу на 60 діб з дня затримання підозрюваного, а саме до 8 квітня 2018 року.

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Також вона сказала, що ухвала підлягає негайному виконанню після оголошення і може бути оскаржена в Апеляційному суді протягом 5 днів.

Своєю чергою, заступник начальника відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Руслан Кравченко на відповідь УНІАН роз'яснив, що рішення прийнято відповідно до ухвали суду від 26 березня 2015 року, тому що "підозрюваному Шепелєву було вже обрано заочно запобіжний захід". "А зараз розглядалося клопотання про застосування даного запобіжного заходу", - заявив Кравченко.

"Підозра підтверджується відповідними доказами, тобто слідчим суддею цим рішенням підтверджено наші всі доводи і наші всі докази, які підтверджують як і підозру, так і ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України", - сказав Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура у своєму клопотанні щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту без визначення застави зазначає, що Шепелєв "підозрюється у розкраданні держмайна, легалізації даного майна, службовому підробленні, а також організація викрадення автомобіля". Також, за твердженням прокуратури, в даному кримінальному проваджені "встановлено докази щодо співпраці Щепелєва з ФСБ Російської Федерації, спрямованих проти безпеки України, проти національної безпеки, а також економічної безпеки України".

27 грудня 2012 року його було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині і за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

8 лютого 2018 року екс-депутата було затримано у Київській області співробітниками Служби безпеки України. При собі у нього було виявлено посвідчення співробітника так званого «міністерства державної безпеки ДНР».

Раніше суддя Литвинова ухвалила рішення про проведення засідання у закритому режимі.

Головна військова прокуратура просила суд про закритий режим розгляду, оскільки під час представлення клопотання про обрання запобіжного заходу Шепелєву йтиметься про співучасників злочину, який йому інкримінується. «Якщо ми розсекречуємо - це буде дуже погано для досудового розслідування. Тобто, є інші підозрювані, які перебувають у розшуку», - сказав прокурор Руслан Кравченко.