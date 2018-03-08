Україна нагадала спостерігачам ОБСЄ на виборах у РФ про статус окупованого Криму

Українські дипломати на засіданні Постійної ради ОБСЄ наголосили, що Кремль продовжує розглядати агресію Росії проти України як інструмент для збирання електоральних бонусів перед переобранням Володимира Путіна на четвертий президентський строк.

Україна очікує, що спостерігачі Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ) на президентських виборах у Росії діятимуть згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН щодо невизнання будь-яких змін у статусі Криму та Севастополя.

Про це йдеться у заяві української делегації, виголошеній сьогодні постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні Ігорем Прокопчуком на 1178-му засіданні Постійної ради ОБСЄ.

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«Ми очікуємо, що Спостережна місія БДІПЛ за виборами в Росії діятиме у суворій відповідності з принципами і зобов’язаннями ОБСЄ та резолюції ГА ООН 68/262 «Територіальна цілісність України» щодо невизнання будь-яких змін статусу АР Крим і Севастополя як невід’ємних частин України», - наголошується у заяві.

Також у документі зазначається, що кожного тижня в Постійній раді Україна порушує питання про грубі порушення прав людини, пригнічення та переслідування на територіях України, тимчасово окупованих Російською Федерацією.

«Ми також ще раз підкреслюємо, що вся відповідальність за порушення прав людини в окупованих Росією областях України та неможливість їх запобіганню лежить на Російській Федерації як державі-окупанту», - сказано у заяві.

Також українські дипломати наголосили, що «Кремль продовжує розглядати агресію Росії проти України як інструмент для збирання електоральних бонусів перед переобранням Володимира Путіна на четвертий президентський строк».

Вони нагадали, що більш як 60 громадян України наразі утримуються російською владою як заручники за сфабрикованими звинуваченнями, піддаються тортурам і позбавлені права на справедливий суд.

Дипломати закликали створити механізми БДІПЛ ОБСЕ для полегшення страждань заручників і сприяння їхньому негайному звільненню.

Як відомо, вибори президента РФ заплановані на 18 березня – річницю анексії Криму.