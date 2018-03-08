"Коридор ганьби" і заблоковані будівлі: націоналісти обіцяють зірвати вибори президента РФ в Україні
14:45, 08 березня 2018Політика
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Згідно із заявою націоналістичних сил, "кремлівських виборців чекатимуть заблоковані будівлі і "коридор ганьби".
Агітаційний плакат Путіна, ілюстрація / REUTERS
Представники націоналістичних партій "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус" анонсували блокування голосування на виборах президента Росії у всіх дипломатичних представництвах країни-агресора в Україні.
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Про це повідомили у прес-службі однієї з партій.
Так, повідомляється, що блокуватися будуть диппредставництва в Києві, Харкові, Одесі та Львові з 8:00 до 20:00 18 березня.
"Кремлівських виборців чекатимуть заблоковані будівлі і "коридор ганьби", - заявили там.
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