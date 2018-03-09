Рубана підозрюють у підготовці замаху на Порошенка: ЗМІ опублікували текст підозри (документ)

Переговірнику Рубану закидають підготовку терористичного акту і незаконне володіння зброєю.

У Шевченківському суді Києва через півгодини розпочнеться засідання з обрання запобіжного заходу переговірнику Володимиру Рубану, якого вчора затримали при перетині одного з КПВВ на Донбасі.

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У розпорядженні видання "Страна.uа" опинився текст підозри Рубану. Публікуємо документ повністю. Переговірнику закидають підготовку терористичного акту і незаконне володіння зброєю. У тексті документа йдеться про підготовку замаху на президента України, а також на перших осіб держави.

Раніше представник прес-служби головного управління Служби безпеки України в Донецькій області Олександр Чернокожа повідомив, що глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан перебуває в слідчому ізоляторі в Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан був затриманий 8 березня між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. За попередніми даними, затримання відбулося через те, що переговорник здійснював транспортування "забороненого товару".

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив затримання Рубана. Як повідомляє волонтер Мирослав Гай, Рубан був затриманий о 9.15 на пункті пропуску, коли намагався перевезти величезний арсенал зброї з окупованої території в Україну. За інформацією волонтера, переговірника передали в СБУ. "Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", - написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на сторінці в Facebook.