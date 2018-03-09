Затриманому переговірнику щодо полонених Рубану повідомили про підозру - ЗМІ

Засідання щодо затриманого Рубана може відбутися вже 9 березня

Керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану повідомлено про підозру.

Про це "Українській правді" повідомило поінформоване джерело у Службі безпеки України.

"Рубану повідомлено про підозру у присутності захисника у п’ятницю", - зазначив співрозмовник.

Підозру оголошено за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

За його даними, матеріали справи затриманого керівника "Офіцерського корпусу" везуть до Шевченківського суду, засідання може відбутися вже 9 березня. Обвинувачення представлятиме Військова прокуратура.

Читайте такожЗатриманий соратник Медведчука Рубан віз зброю до Києва не просто так - нардепРаніше представник прес-служби головного управління Служби безпеки України в Донецькій області Олександр Чернокожа повідомив, що глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан перебуває в слідчому ізоляторі в Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан був затриманий 8 березня між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. За попередніми даними, затримання відбулося через те, що переговорник здійснював транспортування "забороненого товару".

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив затримання Рубана.

Як повідомляє волонтер Мирослав Гай, Рубан був затриманий о 9.15 на пункті пропуску, коли намагався перевезти величезний арсенал зброї з окупованої території в Україну. За інформацією волонтера, переговірника передали в СБУ.

"Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", - написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на сторінці в Facebook.