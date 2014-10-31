До коаліції попередньо потрапляють БПП, партії Яценюка і Садового - джерело

Про це повідомляє "Українська правда" с посиланням на співрозмовників в БПП, «Народному фронті» й найближчому оточенні президента.

Усі три політичні сили вже погодили три пункти домовленостей. У коаліцію можуть входити тільки фракції, не можуть входити окремі депутати. Також не можуть увійти народні депутати, які голосували за закони 16 січня.

Читайте такожУ "Батьківщині" вважають, що президент не повинен брати участі в переговорах щодо коаліційної угоди

Також нова коаліція першою справою повинна буде проголосувати за закон про вибори, які передбачають пропорційну систему й будуть проходити за відкритими списками.

Співрозмовники також стверджують, що станом на п'ятницю переговори з «Батьківщиною» і Радикальною партією не ведуться. Однак Порошенко зустрічався і з Тимошенко, і з Ляшком.