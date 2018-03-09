"Далі буде": Тука назвав затримання "пішака" Рубана лише початком операції спецслужб

Георгій Тука вважає, що затриманий напередодні Володимир Рубан - це "маріонетка, якою керують інші".

Затриманий керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан є пішаком у злочинній організації.

Про це заявив в ефірі "5 каналу" заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука.

"Я не сумніваюся в тому, що Рубан – це пішак. Медійний персонаж – не більше того. От просто створене медійне обличчя людини. А сама по собі ця людина нуль повний. Це як маріонетка, якою керують інші. Хочу вірити в те, що за ті місяці, поки тривала ця спецоперація, відслідковані всі його зв'язки і вертикальні, і горизонтальні. І я маю певні обґрунтовані сподівання, що це лише початок операції. Далі буде. І можна тільки уявити, в якому стані перебуває все це кодло", – сказав Тука.

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На питання ведучого, наскільки багато може Володимир Рубан знати, Тука сказав: "Це залежить від того, які у нього були зв'язки. Я цього не знаю. Він 100% знав, бо він віз не для себе для особистого використання. І я ніколи не повірю, що він сам намагався вчинити такі терористичні акти. Це діяла група людей і не просто терористи, як ми їх собі уявляємо. Там є і політичне крило, політичне угрупування, бо всі ці подальші дії вони мали бути кимось керовані, мали призвести до якихось керованих наслідків. Розробляються зазвичай певні сценарії поведінки суспільства, як треба правильно підводити суспільство до тих чи інших реакцій".

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

Сьогодні голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах.

За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.