Рубан працював в організації Медведчука над проектом «Українська федерація» - СБУ

У Службі безпеки стверджують, що проект Рубана передбачав федералізацію України за допомогою так званих «народних республік».

Затриманий за підготовку теракту переговірник Володимир Рубан протягом кількох років активно співпрацював з організацією «Український вибір» Віктора Медведчука, де займався проектом федералізації України.

Як повідомляє LIGA.net, про це журналістам розповів керівник апарату СБУ Ігор Гуськов.

"Сьогодні Рубан заявляв, що не має стосунку до руху «Український вибір». Ми підготували, користуючись виключно відкритими джерелами інформації, невелику презентацію, яка свідчить про те, що протягом кількох років Рубан активно співробітничав з рухом " Український вибір. Більш того, керував одним з підпроектів організації в рамках проекту "Українська федерація", - заявив він.

За словами Гуськова, в проекті, яким займався Рубан, були закладені ідеї федералізації України за допомогою так званих народних республік.

Керівник апарату СБУ також додав, що це не вся інформація про зв'язки Рубана з «Українським вибором», якою володіє Служба безпеки.

"Це не означає, що це все, що у нас є. Це все, що ми можемо зараз показати", - уклав Гуськов.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, прихованим у меблях.

Рубана підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 (підготовка до злочину), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Рубан відкинув усі висунуті йому звинувачення і заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 60 діб.

Сьогодні голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які повинні були бути здійснені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом з ватажками «ДНР» готував теракти в центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.

Ім'я Володимира Рубана не раз пов'язували з учасником Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську і кумом російського президента Володимира Путіна - Віктором Медведчуком. ЗМІ писали, що він був учасником організації Медведчука "Український вибір", але пізніше вийшов з неї і зареєстрував громадську організацію "Офіцерський корпус".

Тим не менш, на суді Рубан заявив, що не контактував з Віктором Медведчуком, і навіть назвав його своїм ворогом.