Порошенко: наступна мета України в НАТО – План дій щодо членства в Альянсі

Президент привітав рішення НАТО про визнання прагнення України до членства в Альянсі

Рішення "про підвищення рівня амбіцій України щодо Альянсу" стало визнанням реального стану відносин України та НАТО.

Про це йдеться в заяві президента України Петра Порошенка, оприлюдненій прес-службою глави держави.

"Вдячний за тверду позицію підтримки України, для якої одним з ключових пріоритетів національної безпеки є досягнення критеріїв членства в Альянсі", - наголосив Порошенко.

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За словами президента, наступна мета України – План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Він додав, що в листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга в лютому цього року офіційно зафіксував прагнення України стати членом Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, у НАТО офіційно визнали прагнення України отримати повноцінне членство в Альянсі і надали статус країни-аспіранта.