НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта (відео)

Разом з Україною такий статус отримали Грузія, Македонія і Боснія та Герцеговина.

Північно-Атлантичний альянс визнає прагнення України бути повноцінним членом організації.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті НАТО.

"Двері НАТО залишаються відкритими для будь-якої європейської країни, яка здатна взяти на себе зобов'язання членства та сприяти безпеці в євроатлантичному регіоні. З 1949 року членство в НАТО зросло з 12 до 29 країн через сім етапів розширення. На сьогодні чотири країни-партнери заявили про свої прагнення до вступу в НАТО: Боснія та Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія та Україна", - йдеться у повідомленні.

Як роз'яснюють на сайті, країни-аспіранти - це країни, які задекларували свої прагнення до вступу у НАТО. Країни-аспіранти можуть бути запрошені для участі в розробці плану дій щодо членства (ПДЧ) для підготовки до потенційного членства та демонстрації їх здатності виконувати зобов'язання щодо можливого майбутнього членства. Участь у ПДЧ не гарантує членства, але це є основним механізмом підготовки.

Як повідомляв УНІАН, через прийнятий у минулому році закон "Про освіту" Угорщина блокувала євроінтеграційні прагнення України, у тому числу і вступ в НАТО.