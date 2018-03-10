В'ятрович виступив за ідею перейменування Дніпропетровській області на Січеславську
За ідею перейменування Дніпропетровській області на Січеславську виступив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Про це повідомляється на сторінці Громадська підтримка СічеславськаТАК в Facebook.
За його словами, "Січеславська область - це єднання сучасної України з козацькою Україною".
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Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ в Дніпро. Свою назву Дніпропетровськ в 1926 році отримав за назвою річки і в честь партійного, більшовицького і радянського діяча, керівника революційного руху і голови ЦВК УРСР – Р. І. Петровського, який згодом став одним з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років.
У січні на офіційному інтернет-представництві президента України була зареєстрована петиція про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську. З такою ініціативою виступила "Правозахисна група "СІЧ".