В'ятрович виступив за ідею перейменування Дніпропетровській області на Січеславську

За його словами, "Січеславська область - це єднання сучасної України з козацькою Україною".

За ідею перейменування Дніпропетровській області на Січеславську виступив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Про це повідомляється на сторінці Громадська підтримка СічеславськаТАК в Facebook.

За його словами, "Січеславська область - це єднання сучасної України з козацькою Україною".

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ в Дніпро. Свою назву Дніпропетровськ в 1926 році отримав за назвою річки і в честь партійного, більшовицького і радянського діяча, керівника революційного руху і голови ЦВК УРСР – Р. І. Петровського, який згодом став одним з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років.

У січні на офіційному інтернет-представництві президента України була зареєстрована петиція про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську. З такою ініціативою виступила "Правозахисна група "СІЧ".