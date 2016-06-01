Парубій підписав постанову про перейменування Дніпропетровська на Дніпро

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу в парламенті.

За словами Парубія, до нього зверталися з питаннями, чому він не підписує ухвалені постанови про перейменування населених пунктів в рамках декомунізації.

Він нагадав, що до апарату ВР надійшли два проекти постанов з вимогою скасувати рішення парламенту про ухвалення відповідних постанов від 19 травня. Отже, він не міг підписати ухвалені постанови до розгляду парламентом проектів постанов про скасування раніше ухвалених рішень.

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“Сьогодні вранці Регламентний комітет ухвалив відповідне рішення, і я мав змогу поставити ці постанови на голосування. Обидві з них не набрали необхідної кількості голосів, а насправді - 18 і 20 голосів. Обидві постанови були відхилені, і це для мене відкриває можливість підписати постанови Верховної Ради про перейменування міст і сіл, постанови по декомунізації”, - пояснив Парубій.

Він публічно підписав дві постанови - про перейменування Дніпропетровська та про перейменування ряду інших міст та сіл.