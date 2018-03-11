Глава МЗС Угорщини заявив про відкриття місії ОБСЄ на Закарпатті

За словами міністра закордонних справ Угорщини, у п’ятницю він начебто отримав відповідного листа з ОБСЄ.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто стверджує, що ОБСЄ вже повідомила йому про відкриття спостережної місії на Закарпатті.

Читайте такожМоскаль - провокаторам на Закарпатті: х*ін вам у рило, а не "Донбаський сценарій"Як повідомляє «Українська правда», про це повідомила прес-служба урядової партії "Фідес". Партія, в свою чергу, посилається на заяву Сіярто, зроблену 10 березня.

Очільник МЗС Угорщини повідомив, що неодноразово консультувався з ОБСЄ і просив, щоб спостерігачі організації були присутні не тільки на Сході України, але й у західній частині Закарпаття, так щоб "угорська спільнота на Закарпатті не піддавалася нападам".

За словами Сійярто, у п’ятницю він отримав листа від Генерального секретаря ОБСЄ із повідомленням, що організація встановила постійну присутність в Ужгороді. Називається навіть кількість осіб, що входять в місію: 12.

Глава МЗС Угорщини заявив, що Генеральний секретар ОБСЄ та Верховний комісар з прав людини вкрай позитивно відреагували на прохання надіслати моніторингову місію ОБСЄ на Закарпаття.

Зазначається, що заява Сійярто викликає сумнів, оскільки для спрямування місії потрібен консенсус в ОБСЄ, а Україна виступає проти цього.

В той же час, на сайті уряду Угорщини, як повідомляється, наразі відсутнє повідомлення про розгортання спостережної місії ОБСЄ.

Раніше Петер Сиярто вже говорив про відправку місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття, як про доконаний факт, зазначивши, що угорська сторона вітає таке рішення.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 лютого в Ужгороді стався напад на офіс Товариства угорської культури Закарпаття. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що за підпалом офісу Товариства угорської культури стоять російські спецслужби. Посла України в Угорщині викликали в угорський МЗС у зв'язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив спробу підпалу і назвав це провокацією. Пізніше у Польщі затримали двох підозрюваних у спробі підпалу угорського суспільства в Ужгороді.