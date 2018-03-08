Глава МЗС Угорщини заговорив про місію ОБСЄ на Закарпатті, як про доконаний факт - ЗМІ
Глава МЗС Угорщини Петер Сиярто заявив про відправку місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття, як про доконаний факт, зазначивши, що угорська сторона вітає таке рішення.
Читайте такожОчільник МЗС Угорщини: Україна розпочала «міжнародну кампанію брехні» проти закарпатських угорцівПро це повідомляє «Українська правда», посилаючись на повідомлення прес-служби уряду Угорщини.
Глава МЗС Угорщини зробив відповідну заяву в ході зустрічі з головою Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) Ласло Брензовичем.
«Занепокоєння з приводу серії нападів на угорську меншину зростає. Ми очікуємо, що українська влада гарантуватиме безпеку угорців на Закарпатті, і ми вітаємо розширення присутності спостерігачів ОБСЄ на Закарпатті», – заявив Сиярто.
Міністр, при цьому, підкреслив, що «Угорщина знову буде підтримувати прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції, лише якщо не будуть введені в дію закони, які обмежують права угорців».
Нагадаємо, товариство угорської культури після двох нападів на їхній офіс в Ужгороді закликало ОБСЄ направити постійну місію в Закарпатську область.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 лютого в Ужгороді стався напад на офіс Товариства угорської культури Закарпаття. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що за підпалом офісу Товариства угорської культури стоять російські спецслужби. Посла України в Угорщині викликали в угорський МЗС у зв'язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив спробу підпалу і назвав це провокацією. Пізніше у Польщі затримали двох підозрюваних у спробі підпалу угорського суспільства в Ужгороді.