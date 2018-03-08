Глава МЗС Угорщини заговорив про місію ОБСЄ на Закарпатті, як про доконаний факт - ЗМІ

У Будапешті очікують, що українська влада буде «гарантувати безпеку угорців на Закарпатті».

Глава МЗС Угорщини Петер Сиярто заявив про відправку місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття, як про доконаний факт, зазначивши, що угорська сторона вітає таке рішення.

Читайте такожОчільник МЗС Угорщини: Україна розпочала «міжнародну кампанію брехні» проти закарпатських угорцівПро це повідомляє «Українська правда», посилаючись на повідомлення прес-служби уряду Угорщини.

Глава МЗС Угорщини зробив відповідну заяву в ході зустрічі з головою Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) Ласло Брензовичем.

«Занепокоєння з приводу серії нападів на угорську меншину зростає. Ми очікуємо, що українська влада гарантуватиме безпеку угорців на Закарпатті, і ми вітаємо розширення присутності спостерігачів ОБСЄ на Закарпатті», – заявив Сиярто.

Міністр, при цьому, підкреслив, що «Угорщина знову буде підтримувати прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції, лише якщо не будуть введені в дію закони, які обмежують права угорців».

Нагадаємо, товариство угорської культури після двох нападів на їхній офіс в Ужгороді закликало ОБСЄ направити постійну місію в Закарпатську область.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 лютого в Ужгороді стався напад на офіс Товариства угорської культури Закарпаття. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що за підпалом офісу Товариства угорської культури стоять російські спецслужби. Посла України в Угорщині викликали в угорський МЗС у зв'язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив спробу підпалу і назвав це провокацією. Пізніше у Польщі затримали двох підозрюваних у спробі підпалу угорського суспільства в Ужгороді.