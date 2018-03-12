У Криму дітей змушують проконтролювати явку батьків на виборах президента РФ (відео)

Дітей закликають привести свої батьків на вибори і сфотографуватися на тлі тематичних малюнків.

В окупованому Криму дітей зобов'язали принести в школу малюнки на тему президентських виборів в Росії.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, діти мусять створити малюнки на тему "Мама, тато, я – у виборах бере участь вся сім'я". Цілі плакати на такий конкурс малюнків – слід принести до завтра.

Окрім того, дітям пропонують ще й проконтролювати своїх батьків: привести їх на вибори і сфотографуватися на тлі таких малюнків.

Як відомо, вибори президента РФ заплановані на 18 березня – річницю анексії Криму.