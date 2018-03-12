На передвиборних дебатах у Росії посварилися через Україну

Максим Шевченко, представник кандидата від КПРФ, посварився на дебатах через поїздку конкурента в Київ.

Кандидат у президенти РФ від "Комуністів Росії" Максим Сурайкін і Максим Шевченко, який представляє кандидата від КПРФ Павла Грудініна, влаштували перепалку в ході передвиборних дебатів.

Читайте також"Шизофренія": Клімкін різко відреагував на прохання Собчак відвідати Крим

Конфлікт стався через поїздку Сурайкіна до Києва, передає "РІА Новости".

За його словами, у столиці України він зустрівся з багатьма проросійськими активістами". У цей момент його почав перебивати Шевченко, голосно запитуючи, як Сурайкіна пустили в Київ.

"Ми з інтересом послухаємо, про що вони в Києві говорили, де комуністична партія під забороною, де комуністів обливали смолою, розстрілювали, про що вони розмовляють з "ліберал-фашистсько-бандерівським режимом" Києва", — заявив представник Грудініна.

Як відомо, вибори президента РФ заплановані на 18 березня - річницю анексії Криму.