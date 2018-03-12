Рада ЄС продовжила санкції за порушення суверенітету України

Введені за порушення територіальної цілісності та суверенітету України санкції продовжені ще на півроку і застосовані до 150 осіб та 38 компаній.

Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити санкції відносно 150 осіб та 38 компаній у вигляді заморожування активів та заборони на в’їзд. Обмежувальні заходи запроваджені за порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді ЄС, відповідне рішення було ухвалено в понеділок у Брюсселі.

«12 березня Рада ЄС продовжила запобіжні заходи за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще не шість місяців», - заявили в Раді ЄС.

Санкції продовжені ще на півроку і застосовані до 150 осіб та 38 компаній.

Як повідомляв УНІАН, попередньо відповідне рішення було ухвалено 21 лютого послами країн-членів ЄС.

Рішення буде оприлюднено в Офіційному журналі 13 березня.