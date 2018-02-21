Посли ЄС продовжили санкції за порушення суверенітету України

Термін дії санкцій продовжено ще на півроку і застосовані до 150 осіб та 38 компаній.

Посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити санкції у вигляді заморожування активів та заборони на в’їзд, запроваджені за порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Читайте такожСанкції США завдали бюджету Росії більше $3 млрд збитків - ДерждепЯк повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді ЄС, відповідне рішення було ухвалено в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER), яке пройшло сьогодні в Брюсселі.

«COREPER сьогодні ухвалив рішення щодо продовження санкцій за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», - зазначили в Раді ЄС.

Санкції продовжені ще на півроку і застосовані до 150 осіб та 38 компаній.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Європейський Союз формально затвердив рішення ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій проти Росії через її агресію стосовно України.