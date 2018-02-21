Посли ЄС продовжили санкції за порушення суверенітету України

13:59, 21 лютого 2018
Політика
1047 0
Ілюстрація / REUTERS

Посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити санкції у вигляді заморожування активів та заборони на в’їзд, запроваджені за порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Читайте такожСанкції США завдали бюджету Росії більше $3 млрд збитків - ДерждепЯк повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді ЄС, відповідне рішення було ухвалено в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER), яке пройшло сьогодні в Брюсселі.

«COREPER сьогодні ухвалив рішення щодо продовження санкцій за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», - зазначили в Раді ЄС.

Санкції продовжені ще на півроку і застосовані до 150 осіб та 38 компаній.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Європейський Союз формально затвердив рішення ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій проти Росії через її агресію стосовно України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #агресія РФ#санкції проти Росії#суверенітет України#санкції ЄС