США разом з новою Єврокомісією мають намір урегулювати кризу в Україні

Сполучені Штати мають намір спільно співпрацювати з новим керівництвом Єврокомісії з урегулювання кризи в Україні.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Джона Керрі з приводу вступу на посаду нового глави ЄС Жана-Клода Юнкера і всього складу Єврокомісії, передає ТАСС.

"Він (Юнкер) зібрав групу талановитих європейських політиків для роботи у складі комісії, включаючи старих друзів, таких як Федеріка Могеріні, яка займе пост верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки", - зазначив Керрі.

Він нагадав, що "два десятиліття тому лідери США і Євросоюзу домовилися працювати разом для підтримання миру, стабільності і демократії в усьому світі". "Ми погодилися спільно реагувати на глобальні виклики. Ми вирішили розширювати світову торгівлю, зближувати наші економіки і створювати трансатлантичні мости для людей і ідей", - сказав Керрі.

Читайте такожКеррі: міжнародна спільнота не визнає "виборів" сепаратистівЗа його словами, на даний час перед партнерами стоять нові завдання, проте домовленості залишилися тими самими.

"Сьогодні ми стикаємося із серйозними загрозами для миру і стабільності з боку вірусу Ебола, спалах якого відбувся в Західній Африці, угруповання "Ісламська держава" на Близькому Сході і дій Росії в Україні. З цими кризами ми боротимемося разом", - наголосив Керрі.