Бойовики натякнули місії ОБСЄ, що в день псевдовиборів вести моніторинг буде небезпечно

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ, відповідно до якого спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ продовжують стежити за роботою офісу Об'єднаного центру з контролю і координації (ОЦКК) в Дебальцеве та інших містах.

Читайте такожКремль заявив, що українська сторона і ОБСЄ не оглядали четвертий «гумконвой» Зокрема, в місті Оленівка (25 км на південь від Донецька) місія ОБСЄ спостерігала навпроти головного входу в офіс ОЦКК за озброєнними охоронцями так званого "міністерства оборони Донецької народної республіки".

"Відповідно до інформації охоронців, очікується, що безпекова ситуація погіршиться в день "виборів" 2 листопада", - сказано в повідомленні.