Українські військові: Пореченков не один такий, росіяни часто їздять на Донбас на "сафарі"

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Російського актора Михайла Пореченкова тепер дійсно з нетерпінням чекають на лінії фронту українські вояки, звісно, уже не як актора, а як терориста, який з крупнокаліберного кулемета стріляв у "кіборгів". Кажуть, що ця зустріч буде без оплесків.

"Це наш ворог, безумовно, наш батальйон "Свята Марія" буде його шукати, сподіваюся, що він у не дуже великій віддаленості переселиться у наш підвал, буде виходити і декламувати вірші", - наголосив командир роти батальйону Андрій Ватолкін.

Читайте такожТепер кров журналістів у зоні АТО буде на руках Пореченкова – голова московської спілки журналістівБійці одразу ж зазначають, що актор стріляє бойовими набоями та ще й з крупнокаліберного "Утьоса" – цей кулемет прострілює мішки з піском і навіть нетовсті бетонні стінки на виліт і просто шматує людські тіла.

Морські піхотинці з Феодосії вже не добирають слів, вони пригадують, що саме Михайло Пореченков тижнями жив у них у частині під час зйомок фільму "9 рота". Позавчора морпіхи втратили двох своїх бійців, бо з того боку хтось, такий як Пореченков, вирішив порозважатися-постріляти.

У 9-му батальйоні тероборони не дивуються такому відео. Кажуть, що вже давно помітили – на передовій все частіше з'являються росіяни з надсучасними дорогими снайперськими гвинтівками, у яких нова розвага – постріляти українців.

"Росіяни приїжджають на сафарі. Тут у них крупнокаліберна зброя 12,7 міліметрів. І вони просто на день приїжджають постріляти. Там навіть калібр кулі грубий, з СВД він тоненький, тож особливо не висовуємося", - розповів один з "тероборонників".

Своїми снайперськими гвинтівками українські військові цих стрілків не дістають, тому відкривають вогонь із серйозніших калібрів.