Актор Пореченков показав терористам свій фільм і постріляв з кулемета бойовиків в донецькому аеропорту

00:13, 31 жовтня 2014
Політика
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Російський актор Михайло Пореченков навідався до терористів в Донецьку.

Пореченков

Пореченков поспілкувався з бойовиками «ДНР» і зробив кілька пострілів з ​​кулемета, про це повідомляють в соцмережах..

Варто відзначити, що під час відвідин аеропорту на акторі була каска з написом «Преса».

Як передає "Газета.Ru", Пореченков приїхав на Донбас переконатися в дотриманні перемир'я.

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