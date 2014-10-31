Актор Пореченков показав терористам свій фільм і постріляв з кулемета бойовиків в донецькому аеропорту

Пореченков поспілкувався з бойовиками «ДНР» і зробив кілька пострілів з ​​кулемета, про це повідомляють в соцмережах..

Варто відзначити, що під час відвідин аеропорту на акторі була каска з написом «Преса».

Як передає "Газета.Ru", Пореченков приїхав на Донбас переконатися в дотриманні перемир'я.