РНБО: Бойовики активізувалися на південному напрямку (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час щоденного брифінгу заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

За його словами, за минулу добу ситуація в зоні АТО істотних змін не зазнала. Терористи продовжують порушувати домовленості про припинення вогню. Їхня активність переважно локалізована у кількох районах Донбасу.

Читайте такожСБУ попереджає жителів Донбасу про провокації бойовиків під час псевдовиборівЗокрема, терористи з мінометів, гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї шість разів завдавали ударів по позиціях українських військових на території Донецького аеропорту та н.п. Піски.

Також бойовики обстрілювали позиції сил АТО у районі н.п. Дебальцевого, Орлівка-Іванівка та Малоорлівка Шахтарського району Донеччини. Біля Шахтарська та Тореза фіксується переміщення техніки та живої сили терористів.

Крім того, зафіксована активізація дій бойовиків на півдні Донецької області. Вчора терористи обстріляли позиції сил АТО у районах н.п. Гранітне, Миколаївка, Старогнатівка, Павлопіль.

На околицях Маріуполя було спокійно, у самому місті ситуація повністю контрольована. Біля населеного пункту Сартана прикордонники двічі зафіксували використання безпілотників.

Також терористи активізувалися на півдні Луганської області. Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано у Слов’яносербському, Новоайдарському та Попаснянському районах. Зокрема, єдиний випадок застосування установок «Град» для обстрілу позицій сил АТО зафіксований поблизу с. Чорнухине Попаснянського району. Поодинокі обстріли зафіксовано у районі н.п. Щастя та Станиці Луганської.