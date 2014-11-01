Бойовики за добу 37 разів обстріляли позиції українських військових

Незважаючи на те, що добу бойовики 37 разів обстріляли позиції сил АТО, ніч на сході України минула відносно спокійно, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляється, учора ввечері зафіксовано перестрілки зі стрілецької зброї на мосту, що поблизу Щастя, артилерійські обстріли в районі Новомихайлівки, мінометні обстріли та обстріли зі стрілецької зброї на околицях Дебальцево.

Інформація щодо втрат серед українських військовослужбовців під час цих зіткнень не надходила.

"Вночі обстрілів наших позицій в секторі Маріуполя не відбулось, проте зранку неконтрольовані терористичні збройні формування з мінометів обстріляли наші позиції поблизу населених пунктів Павлополь та Гнутове. Втрат немає, блокпости, опорні та спостережні пункти перебувають під нашим контролем", - йдеться у повідомленні.

Бойовики продовжують вести вогонь по населених пунктах, де немає сил АТО, тим самим завдаючи шкоди мирним мешканцям регіону, наголошує прес-центр АТО.

Читайте такожЗа добу бойовики та російські найманці 45 разів порушили режим "тиші""За добу зафіксовано 7 випадків артилерійського та мінометного обстрілу населених пунктів, в тому числі території населених пунктів Гірське та Золоте-3 зі сторони Первомайська, що нині перебуває під контролем "ЛНР", артилерійський обстріл території с. Кримське Слов’яносербського району. У результаті обстрілу було пошкоджено два приватні будинки. Зі сторони с. Весела Гора Слов’яносербського району (перебуває під контролем "ЛНР") було здійснено обстріл з АГС-17 території автостанції м. Щастя. Жертв та постраждалих немає", - повідомляє прес-центр.