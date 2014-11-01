Бойовики за добу 37 разів обстріляли позиції українських військових
Інформація про втрати серед українських військовослужбовців не надходила.
Незважаючи на те, що добу бойовики 37 разів обстріляли позиції сил АТО, ніч на сході України минула відносно спокійно, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляється, учора ввечері зафіксовано перестрілки зі стрілецької зброї на мосту, що поблизу Щастя, артилерійські обстріли в районі Новомихайлівки, мінометні обстріли та обстріли зі стрілецької зброї на околицях Дебальцево.
Інформація щодо втрат серед українських військовослужбовців під час цих зіткнень не надходила.
"Вночі обстрілів наших позицій в секторі Маріуполя не відбулось, проте зранку неконтрольовані терористичні збройні формування з мінометів обстріляли наші позиції поблизу населених пунктів Павлополь та Гнутове. Втрат немає, блокпости, опорні та спостережні пункти перебувають під нашим контролем", - йдеться у повідомленні.
Бойовики продовжують вести вогонь по населених пунктах, де немає сил АТО, тим самим завдаючи шкоди мирним мешканцям регіону, наголошує прес-центр АТО.
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