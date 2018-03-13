Кремль анонсував поїздку Путіна до окупованого Криму

Президент РФ огляне Кримський міст і побуває в Севастополі.

Кремль анонсував поїздку президента РФ Володимира Путіна до окупованого Криму.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави російської держави, «в ході поїздки Путін огляне Кримський міст, спорудження якого почалося в лютому 2016 року. Це найдовший міст у Росії і Європі, його протяжність становитиме 19 кілометрів. Паралельно будуються автомобільна і залізнична частини. На сьогодні завершено спорудження основних конструкцій автодорожньої частини, ведеться укладання асфальтового покриття, встановлення бар'єрної огорожі та опор освітлення».

У Кремлі заявляють, що на об'єкті працює понад 10 тис. будівельників. За графіком здачу автодорожньої частини Кримського мосту заплановано на грудень 2018 року, залізничної - на кінець 2019 року.

Путін також огляне новий аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту "Сімферополь" і побуває в Севастополі.

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що 14 березня Путін здійснить останню перед президентськими виборами поїздку – в анексований Крим.

Вибори президента Росії планують провести 18 березня 2018 року – у річницю окупації Криму.