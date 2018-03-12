Путін їде до окупованого Криму: там очікується мітинг

11:12, 12 березня 2018
Політика
819 0
Ілюстрація REUTERS

Там президент РФ візьме участь у другому за час кампанії мітингу, розповіли джерела "Дождя" і підтвердив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

У Путіна буде багато заходів на анексованому півострові, але головним з них буде мітинг у Севастополі, зазначають співрозмовники видання.

Читайте такожНа передвиборних дебатах у Росії посварилися через Україну
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію. Очікується, що мітинг буде багатотисячним. Також під час поїздки в окупований Крим Путін повинен буде підняти тему транспортної інтеграції півострова з Росією.

Крім того, він огляне будівлю нового терміналу аеропорту "Сімферополь" — відвідування цього міста так само у планах Путіна на 14 березня.

Нагадаємо, 18 березня, в річницю анексії Криму, відбудуться вибори президента Росії. Нового керівника країни оберуть у цей день строком на шість років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибори Путіна
Теги: #Путін у Криму#президентські вибори у РФ#мітинг у Криму