Путін їде до окупованого Криму: там очікується мітинг

Це вже другий мітинг за час виборчої кампанії. Перший Путін відвідав 3 березня в Москві. Тоді в Лужниках, за даними МВС РФ, зібралися 130 тисяч осіб.

У середу, 14 березня, Володимир Путін здійснить останню перед президентськими виборами в РФ поїздку — в окупований Крим та Севастополь.

Там президент РФ візьме участь у другому за час кампанії мітингу, розповіли джерела "Дождя" і підтвердив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

У Путіна буде багато заходів на анексованому півострові, але головним з них буде мітинг у Севастополі, зазначають співрозмовники видання.

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію. Очікується, що мітинг буде багатотисячним. Також під час поїздки в окупований Крим Путін повинен буде підняти тему транспортної інтеграції півострова з Росією.

Крім того, він огляне будівлю нового терміналу аеропорту "Сімферополь" — відвідування цього міста так само у планах Путіна на 14 березня.

Нагадаємо, 18 березня, в річницю анексії Криму, відбудуться вибори президента Росії. Нового керівника країни оберуть у цей день строком на шість років.