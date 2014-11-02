СБУ порушила кримінальну справу щодо так званих "виборів" на Донбасі

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

2 листопада 2014 року представники цих терористичних організацій проводять на окремих територіях Донецької та Луганської областей незаконні вибори голів та народних рад "ДНР" та "ЛНР", всупереч встановленому Конституцією і законами України порядку виборів органів влади, що містить ознаки вчинення дії, спрямованих на захоплення державної влади.

Читайте такожПсевдовиборцям у Донецьку пропонують придбати овочі за "акційною" ціноюКримінальне провадження відкрите за ознаками злочину, передбаченому ч.1 ст. 109 Кримінального Кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

«Щойно відкрилися дільниці на т.зв. виборах незаконних органів влади терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка", Служба Безпеки України зареєструвала в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 109 Кримінального Кодексу України», - написав на своїй сторінці у Facebook радник голови СБУ Маркіян Лубківський.