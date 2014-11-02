РНБО уточнила обставини вибуху на блокпосту в Маріуполі: загинули 2 військових, є поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

За його словами, водій автомобіля також дістав поранення.

Лисенко уточнив, що на блокпост в Маріуполі на автомобілі приїхав місцевий житель, який нібито збирався передавати гуманітарний вантаж для військових батальйону «Азов». За його словами, автомобіль було зупинено для огляду, при підході до транспортного засобу військовослужбовців, стався потужний вибух.

Читайте такожНа Донбасі за добу загинули троє українських військових, 7 – пораненіЛисенко відзначив, що, за оперативними даними, стався дистанційний вибух радіокерованого заряду, при цьому, за попередньою інформацією, водій автомобіля не знав про те, що перевозить.

«Не відомо, чи був метою теракту напад на блокпост чи завданням бойовиків було проникнення до Маріуполя для проведення диверсій в місті», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, у м. Маріуполі Донецької області 2 листопада о 7.30 ранку біля блокпоста під час огляду цивільного автомобіля стався вибух.